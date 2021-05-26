Самый крупный летний сноупарк России построят на курорте "Красная Поляна" в Сочи

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Самая крупная в России летняя территория экстремального катания и повышенного риска появится в Сочи на курорте "Красная поляна", площадь сноупарка составит 20 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба курорта.

"Bonus Summer Camp - это летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который пройдет на курорте "Красная Поляна" с 14 июня по 11 июля и продлит сезон катания в горах. Главной площадкой кэмпа станет сноупарк в горной долине Цирк-2 на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, он будет самым крупным летним сноупарком России", - говорится в сообщении.

По проекту в парке будет два бугельных подъемника, два склона протяженностью по 300 м и более 15 фигур, входящих в три основные линии: это локации для исполнения трюков на лыжах и сноубордах, а также свободного катания. Уникальный микроклимат долины позволит кататься по настоящим снежным склонам в окружении цветущих альпийских лугов, уточнили в пресс-службе.

Гостей также ждет развлекательная программа с кинопоказами под открытым небом, концертами и барбекю на панорамной площадке с видом на закат в горах, добавили в пресс-службе курорта.