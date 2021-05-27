Правительство РФ обсудит поправки по усилению борьбы с неплательщиками алиментов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено усовершенствовать механизм, обязывающий выплачивать алименты. Соответствующие законодательные поправки вынесены на рассмотрение кабинета министров в четверг, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ об ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - отметили в пресс-службе кабмина.

Также будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в одну из статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, президент РФ Владимир Путин затронул тему взыскания алиментов. По его оценке, это является проблемой в России, но данная процедура не должна унижать человека. При этом глава государства указал, что все вопросы нужно решать в интересах пострадавшей стороны.

Ранее Минюст РФ поддержал инициативу партии "Единая Россия" об ужесточении ответственности для неплательщиков алиментов. Согласно законопроекту, наказание коснется в том числе тех, кто платит неполную сумму алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, ежегодно у приставов находится порядка 800 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. Примерно по 45% из них дело заканчивается направлением исполнительных листов для взыскания средств по месту работы, к остальным приставы применяют меры принудительного взыскания. По данным ФССП, порядка 20% алиментщиков не платят деньги даже под угрозой уголовного дела. По состоянию на 1 апреля этого года, несмотря на снижение, продолжает оставаться значительным число должников по алиментам, которые даже не приступали к исполнению обязательств (163 тысячи, или порядка 20% всех производств по алиментам).

Защита потребителей

Еще одним пунктом повестки дня заседания в четверг станет обсуждение проекта закона, который предусматривает "введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных".

Налоговый вычет

Пресс-служба отмечает, что правительство обсудит законопроект, вводящий механизм налогового вычета по ряду налогов для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). "Законопроект подготовлен в целях введения механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в целях возмещения затрат, понесенных <…> в рамках реализации инвестиционного проекта", - говорится в материалах к заседанию. В случае одобрения правительством, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Также правительство 27 мая рассмотрит и другие поправки, связанные с появлением закона о СЗПК. Они направлены на расширение доступа бизнеса к этому инструменту, совершенствование правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие механизма возмещения затрат участников СЗПК за счет новых налогов и иных платежей, а также оптимизацию процедур заключения и сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений с учетом опыта заключения первых таких документов.

Президент РФ 1 апреля 2020 года подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).

Снижение административной нагрузки

Отдельным пунктом повестки дня обозначено обсуждение проекта закона, разработанного для "дальнейшего упрощения требований к представлению организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы", а также завершения реализации концепции "одного окна" представления таких документов". "Данные изменения позволят снизить административную нагрузку на организации", - пояснили в правительстве РФ.

Правительство также обсудит поправки в закон "О банках и банковской деятельности". "Законопроектом предусматривается совершенствование федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами", - пояснили в кабмине.

Перевозка опасных грузов

Кабинет министров планирует рассмотреть поправки в закон "О транспортной безопасности". Документ должен исключить дублирование разрешительных функций, предусмотренных лицензированием определенных видов деятельности и необходимостью выдавать специальные разрешения на грузы повышенной опасности для их перевозки водным или железнодорожным транспортом, а также для перевалки в речных портах.

Подготовка к зиме

Планируется, что на заседании будет представлен доклад о подведении итогов прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

Инновационная деятельность

Правительство намерено рассмотреть изменения в законодательство, которые наделят кабинет министров полномочиями по формированию и ведению единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Они также должны закрепить положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.