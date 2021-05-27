Более 50 детских оздоровительных лагерей Крыма открывают прием отдыхающих

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Детские лагеря Крыма с четверга начинают прием отдыхающих из других регионов страны при условии соблюдения санитарных мер, в том числе прохождения теста на коронавирус. В республике будут работать 52 загородных организации отдыха и оздоровления, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона.

"В настоящее время реестр [организаций отдыха и оздоровления детей] актуализируется, вносится информация о полученных санитарно-эпидемиологических заключениях. В лагерях созданы условия для неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения COVID-19. Организованные группы детей и лица, их сопровождающие, из субъектов Российской Федерации при заездах в загородные лагеря должны предоставить результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР, полученные не ранее, чем за 72 часа до заезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "исходя из требований, утвержденных САНПин, с учетом 75-процентной загрузки, наполняемость лагерей в одну смену составит 12 тыс. 317 мест". "Функционирование лагерей за одну смену будут обеспечивать почти 1 300 педагогических, 255 медицинских работников. Учитывая климатические условия, в республике запланировано проведение шесть оздоровительных смен", - сообщается в пресс-релизе.

"Зеленые коридоры"

В аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах крупных курортных городов, а также на автовокзалах подготовлены "зеленые коридоры" для приема детей. "Министерством здравоохранения республики сформирован перечень медицинских организаций, которые будут оказывать медицинскую помощь в случае осложнения эпидемической ситуации, сформирован резервный коечный фонда для организации обсервации. В республике проводится вакцинация педагогических, медицинских и иных работников, которые будут обеспечивать санаторно-курортное обслуживание граждан и проведение детских летних смен", - говорится в пресс-релизе.

На проведение оздоровительной кампании крымских детей планируют выделить 1,247 млрд рублей, что почти на 300 млн рублей больше, чем в 2020 году. "Эти средства позволят охватить отдыхом и оздоровлением не менее 70% крымских детей школьного возраста (161,5 тыс. детей), в первую очередь: детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД, а также детей медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция; детей, чьи родители потеряли работу в связи со вспышкой COVID-19", - говорится в сообщении.

С прошлого года в Крыму продолжает действовать интернет-проект "Активные каникулы", который предусматривает вовлечение детей и молодежи в конкурсные программы, в том числе в онлайн формате. "Руководители муниципальных образований задействуют потенциал организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по месту жительства для организации работы 349 летних тематических площадок с охватом более 37 тыс. детей. В Министерстве образования, науки и молодежи работает "горячая линия" по вопросам детского отдыха и оздоровления", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что "учитывая эпидемиологическую обстановку, в том числе, по клещевому энцефалиту, в республике стационарные палаточные лагеря функционировать не будут".

В Мининформе Крыма также сообщили, что в пятницу ожидается заезд детей на отдых и оздоровление из Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Ограничения из-за пандемии

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.