На европейской части России в ближайшие дни прогнозируют похолодание

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Похолодание придет в центр России в субботу, с понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода будет меняться. Конец мая, самые последние дни, будут прохладными - температура ниже нормы будет на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что начиная с субботы в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы, прямо с севера", - сказал он.

По словам Вильфанда, максимальная температура в Москве к понедельнику понизится до 15-16 градусов тепла, а ночью - до 3-7 градусов тепла. Кроме того, со второй половины пятницы изменится и характер погоды - будет облачно с прояснениями и небольшие дожди.

Метеоролог также сообщил, что в начале следующей недели похолодание затронет и юг России. "Если до конца недели температурный фон еще умеренно-теплый, то уже 31 числа температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Это касается Ростовской области, Краснодарского края, Черноморского побережья и Крыма", - уточнил Вильфанд.

Поволжье также ожидает прохладная погода с 31 мая. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура будет на 4 градуса ниже нормы.