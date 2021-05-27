Папа Римский пошутил, что Бразилию не спасти, поскольку там "много пьют и мало молятся"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в среду развеселил двух священнослужителей из Бразилии, обратившихся к нему с просьбой молиться за народ республики. Видеозапись неформальной встречи с понтификом разместил на своей странице в социальной сети Instagram бразильский священник Жоау Паулу Виктор.

"Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток - прим. ТАСС) и мало молитв", - сказал с улыбкой в ответ на просьбу Франциск, после чего начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из северо-восточного бразильского штата Параиба.

По средам понтифик традиционно читает проповедь для собравшихся на площади Святого Петра в Риме, после чего подходит к верующим, чтобы поприветствовать их. Так случилось и на этот раз. "Уже уйдя оттуда, мы несколько раз останавливались на улице, чтобы посмеяться, вспоминая о произошедшем", - приводит газета Globo слова снимавшего встречу с Папой отца Карлоса Энрике.

Гости из Южной Америки оценили шутку главы Римской католической церкви, который, по их словам, после заверил их, что Бразилия постоянно присутствует в его молитвах, хотя эта часть общения с понтификом осталась за кадром.