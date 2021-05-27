Власти Чукотки продлили ограничения до 9 июня

ТАСС, 27 мая. Действие ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлено до 9 июня включительно, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

"В Чукотском АО сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - уточнили в правительстве.

На Чукотке подтверждено 766 случаев заражения коронавирусом, 733 пациента выздоровели, семь умерли. Около 10 тыс. человек полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.