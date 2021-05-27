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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили ограничения до 9 июня

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование

ТАСС, 27 мая. Действие ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлено до 9 июня включительно, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

"В Чукотском АО сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - уточнили в правительстве.

На Чукотке подтверждено 766 случаев заражения коронавирусом, 733 пациента выздоровели, семь умерли. Около 10 тыс. человек полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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