Дегтярев: коллективный иммунитет к коронавирусу в Хабаровском крае сформируется к осени

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае увеличат до 200 тыс. человек в месяц, что позволит властям к осени сформировать в регионе коллективный иммунитет. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Мы ставим задачу к осени выйти на коллективный иммунитет. Для этого рассчитываем прививать до 200 тыс. человек в месяц. 100 тыс. уже сделали [прививку], еще почти 60 тыс. человек переболели, их тоже нужно учитывать. Я думаю, что мы достигнем этого результата спокойно, планово", - сказал Дегтярев.

Промежуточные итоги вакцинации против COVID-19 он оценил "на четверочку", что, в том числе, связано с прошедшей в крае вакцинацией против клещевого энцефалита - после нее людям нужно выждать около месяца для новой прививки.

Всего в крае вакцину от коронавируса получили свыше 100 тыс. человек. Полностью закончили вакцинацию двумя компонентами более 70 тыс. человек. Динамика вакцинации вышла на темпы в 1,5-2 тыс. человек в сутки.

Почти на 100% прошли вакцинацию сотрудники и постояльцы краевых соцучреждений с постоянным пребыванием людей. Дегтярев также отметил, что готовится постановление краевого правительства о предоставлении отгула после прививки всем государственным служащим, работникам краевых бюджетных предприятий. Соответствующие рекомендации будут даны муниципалитетам, коммерческому сектору.

Всего в Хабаровском крае с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 52,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 406 человек умерли.

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