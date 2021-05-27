Все весенние пожары в лесах Хабаровского края потушили за первые двое суток

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Большинство лесных пожаров, случившихся в Хабаровском крае с начала года, - 94% - удалось потушить в первые сутки. Оставшиеся 6% возгораний - во вторые сутки, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Благодаря своевременному обнаружению лесных пожаров и их оперативному тушению 94% возгораний удалось ликвидировать в первые сутки, а оставшиеся 6% - на вторые сутки. Не допущено случаев угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Обстановка с лесными пожарами на территории края сложная, но находится под контролем", - сказал Дегтярев.

Пожароопасный сезон в этом году в крае начался 11 марта, на 12 дней раньше, чем в прошлом году - в крае выпало мало снега, и он рано сошел. С этого времени, по данным на середину мая, в регионе зарегистрировано чуть больше 150 пожаров на общей площади менее 60 тыс. гектаров, тогда как за аналогичный период прошлого года было 269 лесных пожаров на общей площади 155,6 тыс. гектаров - почти в три раза больше.

В прошлом году в регионе произошло 418 лесных пожаров на общей площади 238 ты. га. Пожарная опасность в Хабаровском крае усугубляется из-за накопившегося в лесах несгоревшего ранее сухого материала. На территории идет накопление пирогенной массы. Пики горимости, которые наблюдаются в крае с периодичностью раз в 22 года, могут прийтись и на этот год.

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