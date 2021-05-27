Метеорологи ООН предрекли рекордно теплый год в ближайшие пять лет

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Метеорологи ООН прогнозируют рекордно теплый год в истории наблюдений в ближайшие пять лет, его средняя температура "с 90-процентной вероятностью" превысит показатели 2016 года, который сейчас занимает первую строчку в списке. Об этом сообщила в четверг в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места", - указывает ВМО. Организация ссылается на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании, выполняющей роль "ведущего центра ВМО для подобных прогнозов".

Авторы исследования пришли к выводу, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура "с 40-процентной вероятностью" может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Кроме того, эксперты прогнозируют более влажную погоду в высокоширотных районах и в регионе Сахеля, а также повышенную активность циклонов в Атлантике.

Комментируя выводы климатологов, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что "это не просто статистика", поскольку "рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений". Это исследование представляет собой еще один призыв к "сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности", подчеркнул Таалас.

В ВМО в этой связи напомнили, что в 2020 году, который вошел в первую тройку самых теплых лет в истории наблюдений за погодой и климатом, средняя температура на 1,2 градуса превышала базовые значения доиндустриальной эпохи.