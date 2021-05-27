Во ФСИН заявили, что зарплаты осужденных могут доходить до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средняя заработная плата осужденных, отбывающих наказание на объектах организаций, составляет 20-24 тыс. рублей, но в отдельных случаях она может доходить до 220 тыс. рублей. Об этом сообщила начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина в четверг газете "Известия" .

"Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)", - рассказала она газете. Паньшина отметила, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, в разы выше зарплат осужденных к лишению свободы, а в ряде случаев даже превосходит среднюю зарплату по региону. В Приморском крае она составляет 20 тыс. рублей, в Новгородской области - 24 тыс. рублей, уточнила она.

Во ФСИН также сообщили, что бизнес готов сотрудничать с заключенными, и уже сейчас для них создано 715 рабочих мест в 11 регионах. Осужденные из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, чтобы там работать, получать зарплату и погашать иски, сказали газете в ведомстве. Там считают перспективным привлекать осужденных к работе в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Тепличные комплексы иногда привлекают заключенных к работе, однако нанимать их за зарплату выше рынка невыгодно, заявил в свою очередь изданию директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. "Нанимать отбывающих наказание за зарплаты выше, чем получают мигранты, никто бы не стал: аграриям банально невыгодно делать им зарплаты выше рынка" - приводятся его слова в публикации.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты.