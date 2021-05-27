Власти Камчатки увеличили количество целевых мест для обучения выпускников школ в медвузах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2021 году увеличили количество целевых мест для школьников, желающих поступить в медицинские вузы, с 40 до 50 с целью снижения дефицита медиков в регионе, сообщила ТАСС заместитель руководителя краевого Минздрава Елена Кучеренко.

На Камчатке остаются вакантными около 1 100 должностей для медиков, около 500 из которых - врачи. Самыми востребованными специальностями в лечебных учреждениях края остаются терапевты, участковые, офтальмологи и оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, хирурги и рентгенологи.

"В 2021 году мы планируем направить на обучение по направлению специалитета (лечебное дело, педиатрия и стоматология) 50 выпускников школ, а в ординатуру - 27 врачей, получивших образование по направлению специалитета. В 2020 году в медицинские вузы на целевое обучение поступили 40 выпускников школ и медколледжа и 15 камчатских врачей - в ординатуру на обучение по узким врачебным специальностям", - сказала Кучеренко.

Заместитель министра добавила, что в 2021 году единственный в регионе медицинский колледж планирует выпустить более 200 специалистов со средним медицинским образованием. Для снижения кадрового дефицита в сфере медицины власти Камчатки в 2021 году также направят 44 млн рублей на выплату компенсаций врачам и фельдшерам, приехавшим работать на полуостров из других регионов страны по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".