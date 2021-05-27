В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов

"При пересечении воздушной, наземной и морской границы государства всем прибывающим, в том числе гражданам, иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство, необходимо будет иметь на руках отрицательный тест на коронавирус", - цитирует телеканал распоряжение Минздрава. "Исключения будут сделаны для въезжающих в Сингапур из стран и территорий с низким риском распространения коронавируса", - указали в ведомстве. В частности, речь идет об Австралии, Брунее, КНР, Новой Зеландии, а также Гонконге и Макао.

С ноября прошлого года требование о предоставлении ПЦР-тестов, сделанных за несколько суток до въезда, предъявлялось только к иностранцам, имеющим разрешение на постоянное пребывание в Сингапуре (рабочие, семейные, студенческие визы - прим. ТАСС). Власти республики в марте прошлого года практически полностью закрыли границу для въезда иностранных граждан, за исключением держателей постоянного вида на жительство. Обладатели долгосрочных рабочих виз, члены их семей должны получать специальное разрешение на прибытие в страну. Вместе с тем в связи с новой вспышкой коронавируса с мая этого года выдача подобных разрешений приостановлена.