Глава Приамурья поручил снизить возраст получателей жилищных сертификатов среди сирот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил правительству подготовить документы для внесения изменений в законодательство, дающих право выдачи сертификата на приобретения жилья сиротам не в 25 лет, а с 23 лет. Об этом он заявил в четверг во время отчета о результатах работы правительства области за 2020 год.

"Считаю, что возраст, дающий право на получение такого сертификата, должен быть снижен с 25 до 23 лет. Поручаю правительству подготовить соответствующие изменения в законодательство, а также разработать программу по ликвидации очереди на получение жилья", - сказал он.

Мера поддержки детей-сирот в виде предоставления жилищного сертификата в Амурской области введена в 2020 году. Сейчас право на нее имеют амурчане в возрасте от 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Размер соцвыплаты рассчитывается из нормы в 33 кв. метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья. Приобретенная квартира сразу переходит в собственность сирот. В 2020 году жилищные сертификаты выданы 52 семьям.

В Амурской области проживают более 4,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свыше 3,8 тыс. из них устроены в приемные, замещающие семьи, 712 - остаются без попечения родителей и в основном живут в социальных учреждениях.