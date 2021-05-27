Областная спартакиада пенсионеров стартовала на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Спартакиада пенсионеров "Марш-бросок Победы", посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно стартовала в Южно-Сахалинске. Она собрала 16 сборных команд из тринадцати муниципальных образований Сахалинской области, сообщил ТАСС председатель регионального парламента Андрей Хапочкин.

"Открытие спартакиады состоялось на базе учебно-тренировочного центра "Восток". Основные цели спартакиады - популяризация ценностей физической культуры и спорта среди пожилых граждан как важного фактора активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья", - сказал Хапочкин.

По информации областной думы, в течение трех дней пенсионеры будут состязаться в пулевой стрельбе, плавании, шахматах, настольном теннисе и кроссе, а также в командных дисциплинах - дартсе и комбинированной эстафете. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая примет участие в финале Всероссийской спартакиады пенсионеров в Белгороде.

Ранее сборная команда сахалинских спортсменов пенсионного возраста уже выступала в финалах предыдущих спартакиад пенсионеров России. Так, островитянка Любовь Предеина сумела завоевать награду высшей пробы и стать чемпионкой России по пулевой стрельбе на V спартакиаде пенсионеров России в Новосибирске. На VI спартакиаде, которая проходила в Уфе, сахалинские возрастные спортсмены обошли многие регионы заняв в общем зачете 10-е место.