В Приамурье закрыли потребность в местах в детских садах и яслях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Потребность в местах в детских садах и яслях в Амурской области полностью закрыта. Об этом в четверг во время отчета о результатах работы правительства региона за 2020 год сказал губернатор Василий Орлов.

"В целом потребности в местах в детских садах и яслях у нас закрыты", - сказал Орлов.

При этом он отметил, что в 2021 году в поселке Магдагачи и селе Екатеринославка будут сданы два детских сада, начато строительство детского сада в поселке Чигири рядом с Благовещенском.

"У нас в планах строительство роддома в Благовещенске, а также роддома и детской поликлиники в Свободном", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах, а также стоимость и порядок такого строительства. Кроме того, он призвал уже в 2021 году обеспечить местами в яслях всех, кому это нужно.