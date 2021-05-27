Крупнейший вуз Якутии в этом году примет более 4 тыс. студентов на бюджетные места

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет планирует принять в этом году студентов на 4 154 бюджетных места по программам среднего профессионального и высшего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На 2021-2022 учебный год СВФУ всего выделено 4 154 бюджетных места по программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе по программам бакалавриата и специалитета - 2 554 по очной форме обучения", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в университете, в новом учебном году наибольшее количество бюджетных мест на целевое обучение выделено для будущих медиков. "По специальности "Лечебное дело" доля целевых мест составит 70%, по "Педиатрии" - 75%, а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры ("Анестезиология-реаниматология", "Патологическая анатомия", "Рентгенология", "Психиатрия-наркология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Неврология", "Пульмонология", "Фтизиатрия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Стоматология хирургическая", "Стоматология детская") - 100%", - уточнили в пресс-службе.

В этом году в Финансово-экономическом институте состоится первый набор по совместной образовательной программе ВШЭ и СВФУ "Экономика и анализ данных". "По данной бакалаврской программе, выпускники которой получат дипломы двух вузов, выделено семь бюджетных мест по очной форме обучения. Кроме этого, открываются новые магистерские программы по цифровизации экономики", - добавили в пресс-службе.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.