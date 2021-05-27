Самолет МЧС с покинувшими сектор Газа россиянами приземлился в Домодедово

Самолет вылетел из Каира примерно в 00:10 по местному времени (01:10 мск), на его борту находятся 64 гражданина России. Полет прошел в штатном режиме.

Рейс выполнялся по поручению президента России Владимира Путина, который 20 мая подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее 350 млн долларов. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.