В Амурской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области из-за паводковой ситуации. Осадки вызвали подъем в реках уровня воды, размыты нескольких участков дорог, сообщил губернатор Василий Орлов.

"Из-за подъема воды и осадков у нас размыло участки дорог уже в 14 районах. В связи с этим вчера мною был введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит нам обратиться к правительству Российской Федерации для выделения средств из резервного фонда для восстановления дорог и обеспечения транспортной доступности населенных пунктов", - сказал Орлов.

Губернатор поручил правительству сформировать план по приведению в порядок наиболее проблемных участков дорог. "На них нужно своевременно, в зимний период, завезти все необходимые инертные материалы для проведения дорожных работ", - отметил Орлов.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровня воды в реках по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.