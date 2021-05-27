Бразильские губернаторы готовы применять "Спутник V" под свою ответственность

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая. /ТАСС/. Губернаторы девяти северо-восточных штатов Бразилии, договорившихся с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке вакцины от коронавируса "Спутник V", готовы применять этот препарат под свою ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Партии трудящихся со ссылкой на письмо главы штата Пиауи Уэллингтона Диаса, адресованное в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

В письме, текст которого приводит пресс-служба партии, говорится о готовности губернаторов подписать с регулятором документ о принятии на себя обязательств, связанных с использованием вакцины. Так, они предлагают Anvisa совместно разработать протоколы проверки эффективности российской вакцины, с тем, чтобы по получении препарата самостоятельно провести эту работу на базе региональных научно-исследовательских центров. Работу по мониторингу возможных побочных эффектов вакцинации штаты также готовы взять на себя и впоследствии информировать регулятор о ее результатах. В случае необходимости губернаторы согласны провести процедуру контроля качества вакцины в аккредитованных Anvisa лабораториях.

"С принятием этих мер, надеемся, что Anvisa сможет продвинуться в вопросе рассмотрения и разрешения <...> импорта и использования вакцины "Спутник V", - подытожил Диас на правах временного председателя консорциума штатов.

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. 22 мая в Anvisa была направлена недостающая, по мнению регулятора, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты Оксфордского института и компании AstraZeneca, компаний Sinovac Biotech, Pfizer. Свыше 19,3 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 40,8 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 80,5 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.