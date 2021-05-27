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В музее Хайкоу представили две головы Будды, приобретенные на аукционе во Франции

Одна из них принадлежит династии Тан, вторая - династии Сун

ХАЙКОУ /Китай/, 27 мая. /ТАСС/. Две головы Будды представили на этой неделе в Музее культуры и искусства на территории комплексной бондовой зоны Жунхуэйхэ в китайском городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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Как пишет издание, в январе этого года реликвии были приобретены на аукционе во Франции, а в понедельник на этой неделе доставлены в Хайкоу.

Одна из них - бронзовая голова Будды - принадлежит династии Тан (618-907 годы). Вторая - выполненная из бронзы позолоченная голова Будды - принадлежит династии Сун (960-1279 годы).

По данным "Хайнань жибао", для того, чтобы организовать беспрепятственный ввоз реликвий в Хайкоу, местными таможенными органами совместно с комплексной бондовой зоной Жунхуэйхэ был создан специальный механизм.

Как пишет газета со ссылкой на представителей торговой компании "Хайнань Анфэй", занимавшейся доставкой реликвий на Хайнань, в будущем компания намерена и дальше содействовать "возвращению артефактов на родину".

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КитайФранцияХайнань
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