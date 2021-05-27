В Улан-Удэ День города перенесли из-за сложной обстановки в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ перенесли на неопределенный срок празднование Дня города из-за сложной эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба местной администрации.

"В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в этом году решено перенести на неопределенный срок празднования Дня города, посвященного 355-летию Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Ранее День города планировался в июне.

"Точной даты пока нет, празднование отложено до стабилизации эпидемиологической обстановки", - сказала заместитель мэра Светлана Трифонова.

Статистика по коронавирусу в Бурятии

26 мая в правительстве Бурятии сообщили, что наблюдается рост количества ежесуточных новых случаев инфицирования COVID-19, и до конца июля в республике сохраняется режим ограничений. В общественных местах, в общественном транспорте жители и гости региона должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Всего в Бурятии зарегистрировано 38 253 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, из них 73 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 400 пациентов, занятость коечного фонда составляет 82,5%.

Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 894 человека.