В Благовещенске построят современный кардиохирургический центр

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Новое здание кардиохирургического центра будет построено в Благовещенске, где в апреле в историческом здании, в котором располагался кардиоцентр, произошел крупный пожар. Об этом сообщил в четверг губернатор Амурской области Василий Орлов во время ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания за 2020 год.

"После пожара принято решение о строительстве нового здания для кардиохирургии, по всем современным стандартам. В этом нас поддержал федеральный Минздрав. Сейчас выбираем участок для строительства и просчитываем стоимость проекта. Что касается исторического здания, то его ждет реставрация", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что здание кардиоцентра, в котором произошел пожар, относится к объектам культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1906 году, после Великой Отечественной войны в здании находился корпус второй городской больницы, на базе которой учились студенты и интерны, а с 1974 года там располагался кардиохирургический центр. Его ожидает реконструкция, первые работы запланированы на май, параллельно готовится проект документации на осуществление всего комплекса работ. Реставрационные работы начнут в 2022 году.