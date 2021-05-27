Суд из-за угрозы жизни студентов закрыл одно из общежитий сахалинского университета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в связи с угрозой жизни и здоровью студентов вынес решение о приостановлении на три месяца деятельности общежития № 3 Сахалинского государственного университета (СахГУ). Причиной стало несоблюдение санитарных норм и правил, сообщили в четверг журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что оказание услуг студентам по проживанию в общежитии № 3 Сахалинского государственного университета создает непосредственную угрозу жизни и здоровью студентов, и назначил по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток", - сказали в управлении.

Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку общежитий вуза. В результате в общежитии № 3 были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил и норм. В частности, помещения общего пользования имеют значительные повреждения, что не позволяет проводить эффективную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отсутствуют комнаты гигиены для женщин.

В подвальном помещении - захламления и скопления бытового мусора, частичное затопление. Имеется доступ для проникновения грызунов и насекомых, а матрасы, подушки, одеяла не подвергаются дезинфекции.

В одном из общежитий СахГУ 26 марта от удара током в результате короткого замыкания электропроводки титана погибли два студента. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь.

Следователи возбудили уголовные дела, фигурантами которых стали руководящие сотрудники вуза. Администрация университета перевела студентов на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий, но затем учащиеся вернулись к очному обучению. Однако с тех пор к общежитиям вуза приковано пристальное внимание со стороны властей и проверяющих органов.