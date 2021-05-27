Прямые перелеты в Сочи начались из хабаровского аэропорта

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind начала выполнять прямые регулярные перелеты из Хабаровска в Сочи, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Сегодня состоялся первый прямой регулярный рейс из Хабаровска в Сочи, самолет вылетел практически с полной загрузкой", - сказали в пресс-службе. Рейсы выполняются на самолете Boeing 767-300 вместимостью 290 пассажиров. Вылеты будут по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания сообщала, что на рейсы в Сочи действуют субсидированные тарифы для определенной категории пассажиров.

Ранее прямые регулярные рейсы в Сочи выполняла авиакомпания "Трансаэро" в 2013 году. В прошлом году авиакомпания "Россия" на протяжении месяца с июля выполняла прямые чартерные рейсы в Сочи, которые показали высокую пассажирскую загрузку, однако полетную программу свернули досрочно.

В субботу впервые начнут летать самолеты из Хабаровска в Краснодар. Ранее на этом направлении не было прямых рейсов.