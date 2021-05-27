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Палестино-израильский конфликт
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Решается вопрос о дополнительных авиарейсах по доставке россиян из сектора Газа

Как сообщили в МЧС РФ, 27 мая спецбортом из аэропорта вблизи сектора в Москву доставлены 64 человека

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. МЧС России прорабатывает вопрос о дополнительных рейсах по доставке россиян, пожелавших покинуть сектор Газа из-за вооруженного противостояния Израиля и Палестины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"27 мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются", - сказали в МЧС.

В министерстве отметили, что эвакуация проводилась на добровольной основе и в соответствии в законодательством. В полете россиян сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС.

"Психологи оказали информационную и психологическую поддержку переселенцам, помогли адаптироваться к ситуации и к новым для них условиям. Помощь ведомственных медиков не потребовалась, состояние прибывших удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.

Рейс выполнялся по поручению президента России Владимира Путина, который 20 мая подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.

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Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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