Опрос: каждый пятый российский ребенок проведет лето дома

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 21% российских детей останутся на лето в городе, 31% отправится на дачу или к бабушкам. Об этом говорится в опросе сервиса объявлений "Авито услуги", в котором приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Выбор летних занятий зависит не только от возраста, но и от количества детей в семье, если родители двоих детей активно записывают чад на занятия с репетиторами и всевозможные лагеря, то семьи, где ребенок один, чаще полагаются на собственные силы. Всего же порядка 21% российских детей останутся на лето в городе. В прошлом году 61% детей остались дома в городе и лишь по выходным ездили на дачу", - говорится в исследовании по результатам опроса.

31% родителей, которые поучаствовали в опросе "Авито услуг", сообщили, что их ребенок проведет лето на даче, в деревне с бабушкой или другими родственниками, год назад таких было 38%. 3% опрошенных оставят детей на няню или репетиторов. "Несмотря на снятие карантинных ограничений, самыми популярными способами организовать детский досуг остаются поездка на дачу или в деревню, прогулки с мамой или и вовсе прогулки во дворе. Поскольку многие родители за год перешли на удаленку, для их чад этим летом практически ничего не изменится - они останутся дома с родителями", - отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито услуг" Иван Чулков, слова которого приводятся в исследовании.

"73% родителей в прошлом году опасались отправлять детей в оздоровительные учреждения, а в этом году уже 27% твердо намерены приобрести путевки в различные летние лагеря. Уже в апреле спрос на детские лагеря на "Авито услугах" вырос на 18%, а за год - почти в три раза, на 184%", - отметили аналитики. Родители из больших городов чаще отправляют детей на дачу. В маленьких городках (менее 100 тыс. населения), напротив, дети чаще предоставлены летом сами себе. А вот загородные лагеря популярнее всего в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Наиболее активно строят планы на детский отдых семьи, в которых двое детей в возрасте от трех до шести лет - они чаще выбирают загородные (13%), городские (9%), а также спортивные (10%) лагеря или нанимают репетиторов (4%). В то время как семьи с одним ребенком полагаются на собственные силы или садик для дошкольников - этот вариант выбрали 29% опрошенных родителей. Родители школьников также предпочитают загородные (16%), городские (10%), а также спортивные (12%) лагеря или нанимают репетиторов и тренеров (4%). Больше всего отдохнуть от подрастающих детей хотят многодетные мамы - лишь 13% готовы присматривать за ними все лето.

Отправлять в лагерь или кружки троих маленьких детей для большинства россиян слишком дорого, поэтому приходится искать компромиссы, отмечают эксперты. Семьи, в которых растут трое детей, чаще планируют оставлять их под присмотром бабушки или других родственников (37%), а также мамы, если она домохозяйка, находится в декрете или работает удаленно (27%). "Почти треть многодетных родителей (30%) готовы отпускать детей гулять во дворе или позволить им заниматься чем-то дома самостоятельно. Тем не менее 10% готовы отправить своих детей в спортивный лагерь. Некоторые родители троих детей также готовы отправить их в загородный лагерь (18%), однако большинство предпочитают делегировать полномочия бабушкам или другим родственникам. Например, отправить детей в деревню готовы 24% опрошенных, а еще 35% оставят их дома под присмотром родных", - отметили аналитики.