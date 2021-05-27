Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо усилить как для обучающихся, так и для организаторов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами по организации ЕГЭ.

"В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", - передает слова Голиковой секретариат вице-премьера.

Она подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с соблюдением всех мер безопасности, а также с сохранением наработанного годами принципа объективности и справедливости. "Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям", - обратилась она к присутствующим.

Голикова напомнила, что основной период ЕГЭ начнется уже 31 мая. "В этом году сдавать ЕГЭ планируют свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тыс. человек больше, чем в 2020 году. Из них более 629 тыс. человек - выпускники текущего года, что на 9 тыс. человек больше, чем в прошлом году", - отметила вице-премьер, напомнив, что в 2021 году ЕГЭ сдают только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы. Свыше 300 тыс. человек будет задействовано непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ.