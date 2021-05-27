Голикова: лидерами подготовки к ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидерами по организационно-технологическому обеспечению проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области, высокий уровень также отмечен в Вологодской области и Алтайском крае. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами по организации ЕГЭ.

"Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний", - передает секретариат Голиковой ее слова.

Она также рекомендовала главам регионов взять под личный контроль организацию и проведение ЕГЭ, включая обеспечение взаимодействия региональных органов управления образованием, контроль за объективностью проведения экзаменов, а также широкое информационно-разъяснительное сопровождение экзаменационной кампании 2021 года.

"Рособрнадзору было поручено организовать мониторинг проведения ЕГЭ в субъектах с учетом всех требований. О ходе проведения ЕГЭ ведомству поручено докладывать еженедельно, а итоговый доклад представить в правительство Российской Федерации до 15 сентября 2021 года", - добавили в секретариате.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 17 июля. Основной период проведения ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.