Более 2,5 тыс. интернациональных браков заключили в Москве с начала 2021 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. бракосочетаний с иностранными гражданами было зарегистрировано с начала года в Москве. Больше всего интернациональных браков заключается с гражданами ближнего зарубежья, сообщила в четверг пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

"С начала 2021 года с иностранными гражданами браков было заключено на 13% меньше, чем в 2020 году, и на 15% меньше, чем в 2019 году. Это связано с эпидемиологической обстановкой в мире - многие страны закрыли свои границы. С начала года в Москве вступили в брак около 1 500 женихов-иностранцев и более 1 200 невест - гражданок иностранного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего женихов из Таджикистана (355), Азербайджана (208), Украины (142), Кыргызстана (141), Республики Беларусь (107). Среди стран дальнего зарубежья чаще встречаются граждане Кубы, Сербии, Дании, Индии. Мужчины предпочитают невест из Украины (280), Кыргызстана (221), Республики Беларусь(102), Молдовы (84), Узбекистана (77), Азербайджана (62). Также среди невест можно встретить гражданок Вьетнама, Нигерии, Латвии.

"Многие интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и культурным обычаям. Наиболее заметной и яркой особенностью таких пар являются национальные свадебные наряды. Сотрудники ЗАГС всегда помогают молодоженам организовать торжественную церемонию, учитывая традиции молодоженов", - добавили в пресс-службе.

С 1 октября 2019 года все отделы ЗАГС стали регистрировать браки с иностранными гражданами дальнего зарубежья. Раньше такие церемонии проводил только Дворец бракосочетания №4 и Шипиловский отдел ЗАГС. Подать заявление на заключение брака с иностранным гражданином в Москве можно лично в любом удобном отделе ЗАГС.