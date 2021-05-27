В России появится свод правил для временных зданий с массовым пребыванием людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Свод правил с требованиями пожарной безопасности впервые будет разработан для временных зданий, предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил в четверг директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар.

"В ближайшее время мы планируем принять давно ожидаемые своды правил, такие как <...> свод правил для временного здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей", - сказал он на координационном совете по вопросам совершенствования деятельности надзорных органов МЧС.

По его словам, необходимость разработки данного свода правил возникла из-за пробела в нормах пожарной безопасности при массовых мероприятиях. "Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года инициативная группа разработчиков сказала, что при проведении подобных мероприятий на стационарных объектах все более менее понятно, а на временных объектах, которые возводятся на время форумов, конгрессов и т. д., четко сформулированные требования противопожарной безопасности отсутствуют. И в ближайшее время такой свод правил появится", - отметил глава департамента МЧС.