Кабмин рассмотрит возможность привлечения осужденных к строительным работам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Практика привлечения осужденных к строительству объектов в РФ имеет право на существование, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, этот вопрос прорабатывается.

"Эта практика работала в Советском Союзе, это не новая практика. В Советском Союзе, действительно, люди по легким статьям в отправленных отраслях могли работать. Я считаю, что эта практика имеет место на свое существование, мы эту тему отрабатываем. Я считаю, что это вполне возможный вариант", - сказал журналистам Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя РФ.

Вице-премьер добавил, что проблему с трудовыми ресурсами на стройках в России также нужно решать за счет привлечения работников из стран СНГ, мобилизации безработных и переобучения людей из других специальностей. "Например, у РЖД сейчас не хватает сотрудников. Они берут часть своих сотрудников и отправляют строить Восточный полигон. Они умеют работать на инфраструктуре РЖД, поэтому проходят переобучение и отправляются работать туда, где это наиболее востребовано", - отметил Хуснуллин.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких лицах заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.