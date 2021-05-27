Мурашко: регистр доноров костного мозга должен быть создан в короткий промежуток времени

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Регистр доноров костного мозга должен быть создан в России в очень короткий промежуток времени, для этого есть все необходимое, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас инновационное направление для нашей страны систематизирующее, в том числе введение регистра доноров костного мозга, который мы обязательно должны сделать в очень короткий промежуток времени. У нас для этого есть все условия: и знания, и оборудование, и средства, все для этого есть", - сказал он на российском конгрессе "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике".

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Тогда она поясняла, что учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ. Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, которые готовы стать потенциальными донорами и сдали анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости. Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.