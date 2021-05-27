Мурашко: почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Почти 17 млн россиян уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19?

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19? Рекомендации для привитых

"Почти 17 млн [россиян провакцинированы] первым компонентом", - сказал он.

Мурашко добавил, что вакцина показывает сегодня высокую эффективность. "Главное - не остановиться на каких-то цифрах, а создать коллективный иммунитет. Вирус должен уйти из страны", - отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. По последним данным, в России провакцинировались двумя компонентами вакцины более 10 млн человек, переболели коронавирусной инфекцией почти 4,8 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.