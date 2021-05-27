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Мурашко: почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения добавил, что нужно создать коллективный иммунитет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Почти 17 млн россиян уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Почти 17 млн [россиян провакцинированы] первым компонентом", - сказал он.

Мурашко добавил, что вакцина показывает сегодня высокую эффективность. "Главное - не остановиться на каких-то цифрах, а создать коллективный иммунитет. Вирус должен уйти из страны", - отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. По последним данным, в России провакцинировались двумя компонентами вакцины более 10 млн человек, переболели коронавирусной инфекцией почти 4,8 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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