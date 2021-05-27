Роспотребнадзор призвал усилить в Приморье меры по недопущению распространения ковида

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал усилить в Приморье меры по недопущению распространения коронавируса после роста заболеваемости в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Приморье идет сезонный рост заболеваемости, в том числе коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор призывает усилить санитарно-противоэпидемические меры. <…> [Глава региона] Олег Кожемяко призвал глав муниципальных образований и профильных ведомств следовать предписаниям Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, коэффициент прироста заболевших увеличился с 0,9 до 1,1. Заболевают люди всех возрастов, причем 45% заразившихся - это работающие граждане.

"Нужно усилить контроль за соблюдением эпидтребований в магазинах, транспорте, общественных местах, на предприятиях, соблюдать масочный режим. Кроме того, необходимо ввести запрет на проведение массовых мероприятий на территории края, активизировать работу административных комиссий, правоохранительных органов по пресечению нарушений санитарных норм", - сказала Детковская.

По состоянию на 27 мая коронавирусом заразились 44 240 приморцев, выздоровели 41 473 человека, количество летальных исходов за пандемию - 730. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 144 784 жителя края, обе положенных прививки сделали уже 104 585 человек.