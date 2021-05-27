Глава Ставрополья предложил внести охрану школ в нацпроекте

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Ставропольский край инициирует внесение изменений в профильный нацпроект для повышения уровня безопасности образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров по итогам проверки охраны школ, детских садов и других учреждений во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"В крае по моему поручению проведена проверка безопасности в общей сложности более 1 600 образовательных учреждений, не только школ <...>. Проверка показала ряд проблем. <...> Поручил просчитать необходимые вложения. По итогам выступим с инициативой о внесении изменений в нацпроект "Образование" с целью выделения отдельного блока, посвященного безопасности детей", - сказал он.

В Ставропольском крае, помимо школ, охрану проверяли в детских садах, учреждениях дополнительного образования, детских лагерях. "Самой серьезной [проблемой] считаю качество охраны образовательных учреждений. Только на трети объектов ее осуществляют представители лицензированных компаний. На входе должен быть профессионал, обладающий навыками", - пояснил Владимиров.

Проверка безопасности учреждений образования в крае проводилась после происшествия в Казани.