"Открытая Россия" заявила о самоликвидации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Признанная нежелательной в РФ неправительственная организация "Открытая Россия" заявила в четверг о самоликвидации.

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Только что совет организации проголосовал за это решение", - сообщил ТАСС исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров. По его словам, закрываются и отделения в регионах.

"Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования", - сказал он.

Пивоваров пояснил, что Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. "На любого человека, связанного с "Открыткой", можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", - добавил он.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления.