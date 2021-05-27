В Рособрнадзоре заявили, что учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Такого требования у нас нет", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос об обязательном тестировании на ковид перед ЕГЭ.

Кроме того, справка о вакцинации также не будет требоваться от учителей перед ЕГЭ, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной экзамену. "Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет", - сказал Музаев.

Он добавил, что если от учителей требуют принудительно вакцинироваться, то они могут обратиться на горячую линию Рособрнадзора.

Глава Рособрнадзора предложил проанализировать, кто из организаторов экзамена вакцинировался добровольно или имеет высокий титр антител. "Чтобы они были в приоритете, а в резерве - учителя более старшего возраста, [те, кто] не вакцинировался, имеет какие-то заболевания и так далее. Чтобы их оберечь", - пояснил Музаев.

Дежурство медработников

Свыше 7 тыс. медработников будут дежурить в пунктах сдачи ЕГЭ в этом году, заявил Музаев.

"Свыше 7 тыс. медицинских работников [будут участвовать в организации ЕГЭ]", - заявил Музаев. Он отметил, что всего будет организовано порядка 5,8 тыс. пунктов для сдачи ЕГЭ во всех регионах РФ, задействовано более 300 тыс. человек в организации экзаменов.

Он добавил, что традиционно в пунктах проведения экзаменов будут дежурить полицейские. "Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры", - сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники сдают в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.