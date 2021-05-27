Бастрыкин призвал активистов заниматься общественно важной работой, а не митинговать

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал активистов заняться общественно важной работой и помогать ветеранам, а не митинговать.

Бастрыкин отметил, что его расстраивают митинги и акции протеста, особенно в "культурной Северной столице". Обращаясь к молодежи, он спросил, что они сделали полезного, кроме выхода на митинги. "Вы нашли могилы ветеранов, к ним цветы положили, привели их в порядок? Вы нашли хоть одну блокадницу из соседнего дома?" - сказал он на конференции в Москве.

По его словам, по данным полиции, половина протестующих нигде не работает и не учится, а самые агрессивные участники акции - 30-летние мужчины из Архангельской, Псковской и Новгородской области.