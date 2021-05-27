Минцифры поддержало законопроект о едином измерителе аудитории в интернете

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минцифры поддерживает законопроект о едином измерителе аудитории в интернете, об этом сообщила замминистра Бэлла Черкесова на заседании экспертного клуба Национального рекламного форума (НРФ).

"Для государства очень важно обеспечить предсказуемость и прозрачность в интернете. И мы бы, конечно, хотели видеть и предпочтения аудитории, и иметь возможность анализировать ее поведение в сети Интернет. Это важно в том числе для повышения уровня потребления легального контента", - сказала Черкесова.

По разным данным, аудитория пользователей в российском сегменте интернета составляет от 97,5 млн до 125 млн. "Цифры дают общую картину и представление, но, когда был разгар пандемии и мы наблюдали бешеный рост аудитории во всех средах, в том числе и в интернете, мы пытались сопоставить аудиторию разных интернет-ресурсов. И мы примерно в этой же пропорции видели разницу в данных - разница была где-то в 1,5 млн пользователей, что значительно, когда мы говорим об аудитории интернет-ресурсов. И в этом смысле законопроект, который был внесен в Госдуму, предусматривает создание условий для проведения кросс-медийных исследований аудитории и контента как в традиционных медиа, так и в интернете", - пояснила она.

Обеспечить прозрачность

По ее словам, главная цель законопроекта - обеспечение единства, прозрачности, сопоставимости, открытости и полноты данных. "Спора нет, что медиапотребление все больше смещается в сторону интернета. И при этом в интернете нет какого-то общепринятого и согласованного формата измерения аудитории. То есть, если на телевидении уже давно существует практика универсального измерителя, и это упрощает значительно и медиапланирование, и делает прозрачной отчетность, то в интернете мы видим, что все заинтересованные стороны получают разрозненную отчетность, и получают данные об аудитории из разных источников, то есть, существует множество метрик, эти данные друг с другом сложно сопоставимы", - сказала замминистра.

Черкесова подчеркнула, что с точки зрения регулирования интернет не должен отставать от других сфер, в том числе традиционных медиа. Главная задача сейчас - выстроить прозрачность. Станут ли изменения валютой рынка или нет - покажет время, в законопроекте эти положения не оговариваются, отметила она.

Говоря о реакции иностранных IT-компаний, Черкесова отметила, что есть проблемные компании, с которыми "будет весьма сложно договариваться".

"Но площадки, с которыми нам приходилось уже общаться, TikTok - у них законопроект отторжение не вызывает. Конечно, есть много вопросов: как это будет реализовываться, какие данные нужны, надо ли ставить счётчик или нет? В целом, с их стороны мы отторжение не слышали. И по моим ощущениям, Google тоже будет сотрудничать с уполномоченной организацией, вск-таки у них аудитория в России очень большая", сказала она.

Замглавы Минцифры также отметила, что было бы интересно посмотреть на аудиторию конкретных единиц контента, в частности, в части аудиовизуального контента. Черкесова заверила, что законопроект будет обсуждаться с представителями отрасли, что позволит понять общую картину.

Глава Mediascope Руслан Тагиев заверил, что если компания будет выбрана измерителем, речь не будет идти о монополизации полученных данных. "Мы получили шанс построить уникальную систему измерений. В скором будущем может появиться крайне мощный инструмент анализа того, что происходит на рынке медиа. Как результат, я думаю, мы увидим принципиально новый поток данных, построенных на информации из разных источников", - сказал он.

О законопроекте

Законопроект о едином измерителе аудитории в интернете внесен в Госдуму. Автор инициативы, член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин отметил, что единый измеритель интернет-аудитории - это давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более четкую информацию ок просмотре контента в Сети".

Согласно законопроекту, уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор. Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается - планируется расширить полномочия Mediascope, уже отвечающего за исследование аудитории телеканалов.

Главное опасение бизнеса по поводу единого измерителя: все боятся, что выбранная Роскомнадзором организация будет просто торговать получаемыми данными - самым дорогим и важным, что сейчас есть в интернете. Закон этот момент оговаривает особо: использование данных, полученных от измеряемых ресурсов, может быть только целевым - измерение аудитории и связанные с этим исследования.