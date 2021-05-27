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Расследование нападения на колледж в Керчи

Песков: итогов по исполнению поручений после трагедии в колледже в Керчи пока нет

Информация еще не подытожена, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Информация по исполнению поручений после стрельбы в Керченском политехническом колледже пока не подытожена. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Что касается выполнения поручений, то есть контрольное управление, которое занимается этим контролем. Сейчас еще информация не подытожена, поэтому я ничего не могу сказать", - заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что половина поручений правительства после стрельбы в колледже не выполнена.

Отвечая на просьбу прокомментировать критику главы СК РФ в отношении ситуации с охраной в казанской школы, где 11 мая также произошла стрельба, Песков сказал: "Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас ведется".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование нападения на колледж в Керчи
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