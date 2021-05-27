Песков: итогов по исполнению поручений после трагедии в колледже в Керчи пока нет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Информация по исполнению поручений после стрельбы в Керченском политехническом колледже пока не подытожена. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается выполнения поручений, то есть контрольное управление, которое занимается этим контролем. Сейчас еще информация не подытожена, поэтому я ничего не могу сказать", - заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что половина поручений правительства после стрельбы в колледже не выполнена.

Отвечая на просьбу прокомментировать критику главы СК РФ в отношении ситуации с охраной в казанской школы, где 11 мая также произошла стрельба, Песков сказал: "Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас ведется".