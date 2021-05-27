Суд оштрафовал Twitter на 7 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 7 млн рублей социальную сеть Twitter за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания "Твиттер Инк" признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей", - сказали в суде.

В четверг суд рассмотрел два протокола, по одному из них был назначен штраф в 3 млн рублей, по второму - 4 млн рублей. 27 мая суд рассмотрит еще четыре протокола в отношении компании.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.