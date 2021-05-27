Песков прокомментировал самоликвидацию "Открытой России"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самоликвидация признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" не говорит о зачистке политического поля в стране, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией". Оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля", - подчеркнул представитель Кремля, заметив, что "политическое поле живет и развивается, кипит в предвыборной кампании".

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации. Закрываются в том числе отделения в регионах. Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров пояснил ТАСС, что Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. По его словам, на любого человека, который связан с "Открытой Россией", можно будет завести уголовное дело, для рядовых активистов достаточно иметь административное дело о связи с нежелательной организацией, а для координаторов и руководителей не нужно даже таких формальностей.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления.