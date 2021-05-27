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В России планируют ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

На заседании кабинета министров рассмотрят соответствующие поправки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ планирует ввести штрафы за необоснованный сбор с покупателей персональных данных. Эта норма предусматривается в поправках к действующему законодательству, которые на заседании кабинета министров в четверг предложил обсудить премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг", - сказал председатель правительства.

По его словам, планируется ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных. "Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы сегодня рассмотрим", - сказал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что "сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно". "Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета, но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщать эту информацию, под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения", - отметил премьер-министр.

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