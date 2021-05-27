ФСИН объяснила размер зарплаты в 220 тыс. рублей у осужденного

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зарплата в 220 тыс. рублей у осужденного в Белгородской области - единичный случай, но в целом зарплаты осужденных к принудительным работам выше, чем у заключенных в колониях, и не отличаются от зарплат обычных работников. Это пояснили во ФСИН в связи с комментариями в СМИ о зарплате осужденного, сравнимой с зарплатой IT-специалистов.

"По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными", - признали во ФСИН. Этот осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области и его средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей в месяц. "Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу", - пояснили во ФСИН.

Вместе с тем там отреагировали на комментарий "Известиям" вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, который назвал зарплаты осужденных в 20 и более тысяч рублей "фантастическими", поскольку заключенные в СИЗО и в колониях в среднем получают от 3 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц, а чаще всего их доход не превышает одного МРОТ. Он предположил, что приведенные примеры трехзначных зарплат подсчитаны ФСИН "не за месяц, а, например, за год".

Во ФСИН заметили, что "принудительные работы - это сравнительно новый вид наказания, поэтому многие граждане иногда путают его с лишением свободы". "Осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в исправительных колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях. Соответственно, и заработная плата у них такая же, как и у других работников данных предприятий. Кроме того, некоторые из них являются уникальными специалистами, соответственно, их заработная плата зависит от их квалификации", - отметили во ФСИН. Средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, превышает аналогичный показатель зарплаты осужденных к лишению свободы. Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае - 20 тыс. рублей. В ряде случаев она даже выше средней зарплаты по региону - есть примеры получения осужденными зарплат в 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область).