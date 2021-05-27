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В Центре им. Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", не заразны, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется", - сказал он в четверг на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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