Мишустин: люди с инвалидностью должны получить средства реабилитации в 2021 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство подготовило документ, по которому люди с ограниченными возможностями здоровья получат необходимые технические средства реабилитации. Такая поддержка должна быть оказана в нынешнем году, заявил на заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Говоря о поддержке людей с инвалидностью и ветеранов, председатель правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил выделить дополнительно более 9,5 млрд рублей на технические средства реабилитации. Он также обратил внимание, что эта тема обсуждалась две недели назад с депутатами.

"Документ подготовлен как раз в рамках выполнения поручений по итогам отчета правительства в Государственной думе. Эти средства поступят в Фонд социального страхования, чтобы все инвалиды, признанными нуждающимися в технических средствам реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо: кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", - подчеркнул Мишустин.

Глава правительства указал Министерству труда и социального развития на то, что "люди должны получить государственную поддержку уже в этом году".