Кабмин подготовил поправки, повышающие оперативное взыскание алиментов в полном объеме

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство разработало поправки, которые не позволят неплательщикам алиментов уходить от ответственности. Об этом на заседании кабмина в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности", - сказал премьер.

По его словам, проекты поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), уточняющие ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов, были подготовлены правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать поддержку вовремя и в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.