В России создадут оргкомитет по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Организационный комитет будет создан для празднования векового юбилея поэта и мыслителя Расула Гамзатова, мероприятия пройдут по всей стране. В настоящее время на подпись президенту направлен проект соответствующего указа, сообщил в четверг журналистам советник главы государства Владимир Толстой.

"Главная цель (поездки в Дагестан - прим. ТАСС) - это подготовка к юбилею великого народного поэта Расула Гамзатова, столетие которого будет отмечаться в 2023 году, - сказал Толстой. - Будет создан оргкомитет. И я здесь, чтобы проговорить параметры этого юбилея, какие мероприятия на федеральном уровне, международные аспекты".

Он отметил, что мероприятия пройдут по всей стране, но "центром будет Республика Дагестан - родина Расула Гамзатова".

"Мы сегодня проговорили основные параметры, основные направления празднования юбилея Расула Гамзатовича Гамзатова. Я хотел бы сказать, что президент Российской Федерации поддержал наши предложения, 2023 год будет годом Расула Гамзатова по всей стране. И мы сегодня тоже проговорили какие-то вопросы, с которыми будем выходить на правительство РФ, чтобы <…> мы немножко в этом отношении расширили или как-то укрепили [знания россиян о поэте]", - уточнил после совещания врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Он пояснил, что хотя имя Гамзатова известно по всей стране, не все знают, что он был не только поэтом, но и писателем, мыслителем. "Думаю, все люди откликнуться с пожеланиями, предложениями, чтобы мы 2023 год отметили", - добавил Меликов.

О поэте

Великий Расул, как зовут Гамзатова на Кавказе, родился 8 сентября 1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР. В 1950 году окончил Московский литературный институт имени М. Горького, а после его окончания был назначен председателем правления Союза писателей Дагестана, где и работал до смерти в ноябре 2003 года. Первая книга стихов Гамзатова на аварском языке вышла в 1943 году. С тех пор на аварском и русском языках и на многих языках мира вышли десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг. Среди них "В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "Журавли", "У очага", "Письмена", "Последняя цена", "Сказание", "Колесо жизни", "О бурных днях Кавказа", "В полдневный жар", "Мой Дагестан", "Две шали", "Суди меня по кодексу любви", "Сонеты" и другие.

Гамзатов отмечен многочисленными российскими и иностранными званиями и наградами: народный поэт Дагестана, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века". Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного.