В Башкирии не будут требовать ношения масок на пляжах

УФА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, в регионе разрешается работа специально оборудованных пляжей. Также муниципалитетам разрешено провести традиционные праздники к окончанию весенних полевых работ, сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут работать специально оборудованные пляжи. При этом на пляжи не распространяется требование об обязательном ношении масок", - сказано в сообщении.

Также указом утвержден график проведения национального праздника Сабантуй в честь завершения весенних полевых работ, от организаторов этих мероприятий требуется соблюдение профилактических и санитарных мер, добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперштаба, заражение коронавирусом подтверждено у 37 842 жителей республики, всего выздоровели 35 733 из них. Лечение в стационарах получает 161 пациент, всего умерли 516 человек.