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В Центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения

Как заявил руководитель лаборатории центра Владимир Гущин, в странах, где доля привившихся превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за этой инфекции

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Примерно 10% жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

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"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал он в четверг на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

По его словам, в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за новой инфекции. "Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность", - добавил Гущин.

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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