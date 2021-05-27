В Центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения

"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал он в четверг на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

По его словам, в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за новой инфекции. "Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность", - добавил Гущин.

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.